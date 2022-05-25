Конституционная реформа в Казахстане идёт уже с 2017 года — Шаталов

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Еще 5 лет назад парламент получил возможность согласовывать бюджет, кандидатуру премьера...

Конституционная реформа в Казахстане последовательно идёт уже лет пять. И тут важно как сохранение стабильности и равновесия, как и то, что партии начнут конкурировать друг с другом. Об этом, как передает BaigeNews.kz, заявил известный политический аналитик Никита Шаталов.

В своем телеграм-канале аналитик заметил, что конституционная реформа в Казахстане последовательно идёт уже с 2017 года.

"Когда говорят о том, что суперпрезидентская форма правления не заканчивается, это ложный посыл, тут я не согласен даже с Екатериной Шульман. Еще 5 лет назад парламент получил возможность согласовывать бюджет, кандидатуру премьера и, соответственно, министров за исключением МВД, МО и МИД (Мажилис), а также главу КНБ и Нацбанка (Сенат). После референдума к ним добавятся глава Конституционного суда и Высшей аудиторской палаты", — перечислил казахстанские подвижки последних лет Никита Шаталов.

Президент страны, по его словам, постепенно сокращает свои полномочия и в местном самоуправлении — отказываясь от снятия с должностей сельских акимов, от отмены актов глав городов.

"Учитывая, что постепенно выборность у нас идет снизу вверх — от села к районам и далее областным центрам, то с высокой вероятностью можно говорить и о постепенном отказе от инструментов давления на этих акимов. Я не согласен с тем, что нам как унитарной стране нужны полноценные выборы на уровне регионов — нынешняя схема с косвенными выборами через маслихаты выглядит более убедительной и позволяющей сохранять структуру государства", — подчеркивает эксперт.

Он коснулся и темы поражения прав родственников Елбасы.

"Есть и символические поправки в Основной закон — они касаются, прежде всего, родственников президента, которые теперь фактически поражены в правах. Это требование политического момента и попытка выбить родовые схемы из-под государственного аппарата. Также через отказ от участия в партийной жизни для президента и акимов постепенно выбиваются из госуправления и слияния партийных органов с исполнительными на местах. Теперь они будут в конкурентной борьбе друг с другом", — поясняет аналитик.

И наконец, Шаталов обратил внимание на сохранение равновесия, чтобы не переборщить с реформами.

"Я думаю, важнее всего даже не формальная роспись полномочий, а открытие каналов политической репрезентации. Если президент готов сдавать полномочия и отдавать больше на усмотрение маслихатов и мажилиса (а законодательная база для этого есть), то речь идет о полноценной ликвидации суперпрезидентской республики, где глава государства по вертикали мог добивать до самого низа. Это, конечно, не будет удовлетворять сторонников "парламентской республики", но я не думаю, что эта модель нам подходит. Если нам нужна стабильность и предсказуемость, то полностью перекладывать ответственность на мажилис — опасно, особенно в ближайшие избирательные циклы, когда партийная система будет проходить утряску", — подытожил эксперт.

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Президент страны Касым-Жомарт Токаев 5 июня подписал указ о проведении республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Предполагается, что предстоящий республиканский референдум по поправкам в Конституцию позволит каждому гражданину принять участие в решении судьбы страны. Референдум пройдёт 5 июня. В день его проведения в стране заработают 10 013 избирательных участков. Всего в референдуме смогут участвовать более 11 миллионов казахстанцев.