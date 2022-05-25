Конституционная реформа поможет искоренить непотизм и коррупцию - проректор ЕНУ

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Конституционная реформа нужна для того, чтобы искоренить непотизм и коррупцию. Об этом рассказал проректор ЕНУ имени Гумилева, доктор юридических наук, профессор Еркин Онгарбаев, передает BaigeNews.kz.

"За 30 лет развития мы добились определённых успехов, укрепилась наша независимость. Но в то же время общество стало ставить вопрос о том, что есть проблемы, связанные с определёнными "болезнями" страны. Это непотизм, коррупция. Неслучайно президент говорит о том, 50 процентов нашего богатства принадлежит людям, которые себе его присвоили. И это не может не вызывать недовольство большой части населения", - рассказал он на брифинге в СЦК.

"И у него слова не расходятся с делом. Он выйдет из состава партии для того, чтобы выросла конкурентоспособность всех казахстанских партий. Глава государства сделал очень многое для того, чтобы убрать все барьеры при регистрации новых партий. Также он предложил, чтобы его близкие родственники не занимали политические и государственные должности и не занимали руководящие должности в квазигосударственном секторе. Это пример для всех наших государственных служащих", - считает спикер.

По словам спикера, раньше основной акцент ставился на экономику, но президент страны сменил курс на важные политические реформы, модернизацию, восстановление демократических основ в обществе.

Он добавил, что в первоначальном варианте проекта поправок в Конституцию были нормы, посвящённые исторической роли Елбасы. Но после анализа общественного мнения было принято решение исключить их.