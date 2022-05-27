Конгрессмены спустя 329 лет помиловали последнюю из "салемских ведьм"

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Конгрессмены из американского штата Массачусетс 26 мая официально помиловали последнюю из "салемских ведьм", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Помиловали Элизабет Джонсон-младшую и реабилитировали её имя спустя 329 лет после судебного процесса 1693 году, где женщину приговорили к смертной казни.

В отличие от многих других фигуранток дела, Джонсон удалось в конце концов избежать высшей меры наказания. Однако, несмотря на то, что американское правосудие не смогло привести смертный приговор в исполнение, официального помилования женщина так и не дождалась.

Законодатели Массачусетса решили пересмотреть её дело после того, как в прошлом году американские школьники запустили кампанию по помилованию "ведьмы". Впоследствии сенатор от штата Диана Дизоглио инициировала поправки в закон от 1957 года, который отменял все приговоры ведьмам и колдунам из Салема. Предложенные поправки были одобрены.

"Мы никогда не сможем изменить то, что случилось с такими жертвами, как Элизабет, но, по крайней мере, мы можем исправить ситуацию", - сказала Дизоглио.

Процесс над ведьмами и колдунами из города Салема завершился в мае 1693 года. Тогда по обвинению в колдовстве были казнены 20 человек, ещё около 200 были заключены в тюрьму.