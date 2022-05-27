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Конгрессмены спустя 329 лет помиловали последнюю из "салемских ведьм" | BaigeNews.kz 27 мая, 08:32
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Фото: pixabay.com

Конгрессмены спустя 329 лет помиловали последнюю из "салемских ведьм"

Конгрессмены из американского штата Массачусетс 26 мая официально помиловали последнюю из "салемских ведьм", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Помиловали Элизабет Джонсон-младшую и реабилитировали её имя спустя 329 лет после судебного процесса 1693 году, где женщину приговорили к смертной казни.

В отличие от многих других фигуранток дела, Джонсон удалось в конце концов избежать высшей меры наказания. Однако, несмотря на то, что американское правосудие не смогло привести смертный приговор в исполнение, официального помилования женщина так и не дождалась.

Законодатели Массачусетса решили пересмотреть её дело после того, как в прошлом году американские школьники запустили кампанию по помилованию "ведьмы". Впоследствии сенатор от штата Диана Дизоглио инициировала поправки в закон от 1957 года, который отменял все приговоры ведьмам и колдунам из Салема. Предложенные поправки были одобрены.

"Мы никогда не сможем изменить то, что случилось с такими жертвами, как Элизабет, но, по крайней мере, мы можем исправить ситуацию", - сказала Дизоглио.

Процесс над ведьмами и колдунами из города Салема завершился в мае 1693 года. Тогда по обвинению в колдовстве были казнены 20 человек, ещё около 200 были заключены в тюрьму.


#суд
27 мая, 08:32
4585
Журналист

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