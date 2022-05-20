Конгресс США поддержал конституционные реформы Касым-Жомарта Токаева

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Конгресс США поддержал конституционные реформы главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Сообщается, что министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прибыл в Вашингтон по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена. В первый день состоялись встречи в Белом доме, Конгрессе США, министерстве торговли, а также с представителями деловых кругов.

"Во время встречи в Конгрессе с заместителем председателя комитета сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем и членами палаты представителей США стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества. В ходе бесед Мухтар Тлеуберди особое внимание уделил предстоящему общенациональному референдуму по конституционной реформе РК, которая станет политической основой построения Нового Казахстана. Американская сторона выразила твердую поддержку реформам главы государства, отметив, что их имплементация будет способствовать политической модернизации РК", — рассказали в МИД РК.

Так как важным элементом двустороннего сотрудничества Казахстана с США является торгово-инвестиционное взаимодействие. Поэтому прошли переговоры с заместителем министра торговли Марисой Лаго. Особый акцент сделали на расширении торговых связей и обмена миссиями. Стороны договорились продвигать сотрудничество в области финансов, сельского хозяйства, диверсификации транспортных маршрутов в условиях санкционных ограничений.

В этот же день состоялась встреча с президентом Фонда этнического взаимопонимания США, раввином Марком Шнайером. Он высоко оценил усилия Казахстана в укреплении межконфессионального и межэтнического согласия, являющегося одним из важнейших факторов стабильности гражданского общества. Марк Шнайер также подтвердил участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, запланированного на сентябрь 2022 года. Казахстанская делегация также провела встречи с руководством компаний Boeing, Valmont Industries, Honeywell, Pfizer и Champion Foods. На них обсудили перспективы реализации инвестиционных проектов в Казахстане.

Напомним, США являются одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций в размере более 55 миллиардов долларов.