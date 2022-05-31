Кому противопоказан чёрный чай, рассказал диетолог

Фото: pixabay.com

Чёрный чай, который все мы привыкли употреблять несколько раз в день, оказался не таким уж безопасным продуктом. Людям с гипертонией, подагрой, бессонницей и острыми заболеваниями желудка пить его нужно с осторожностью. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Москва24.

По словам эксперта, крепко заваренный чай может нанести вред из-за большого количества содержащихся в нём пуринов.

"Чем больше заварки мы кладем, тем большее количество пуринов проникает в напиток. То есть тем людям, у кого есть подагра, чай нужно исключить вообще либо пить слабо заваренный", – сказал диетолог.

Для людей с повышенным артериальным давлением и бессонницей чай опасен содержанием в нём кофеина.

"Если есть какие-то острые заболевания желудка, то чай все-таки тоже нежелательно пить. Он может стимулировать ухудшение ситуации", – заключил специалист.

Учёные также не раз предупреждали о том, что горячий чай способен спровоцировать развитие рака пищевода. Это может произойти на фоне того, что человек постоянно обжигает слизистую. Поэтому рекомендуют употреблять напиток, температура которого не превышает 37-37,5 градуса.