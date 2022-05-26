Компания необоснованно завышала цены на сахар в Актобе

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В Актюбинской области в отношении ТОО "Анвар" начали расследование за неисполнение уведомления Агентства по защите и развитию конкуренции, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В начале 2022 года департамент агентства в Кызылординской области по итогам анализа рынка оптовой реализации сахара выявил в действиях ТОО "Анвар" и компании "Толе-Би" признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компании необоснованно повышали цены оптовой реализации сахара в среднем на 5,3%.
Так как ТОО "Анвар" зарегистрировано в Актобе, материалы передали в местное подразделение АЗРК.
"Антимонопольный департамент вынес уведомление ТОО "Анвар" о наличии в его действиях признаков нарушения конкурентного законодательства и необходимости их устранения, которое предприятие в установленные сроки не исполнило. В связи с неисполнением уведомления в отношении ТОО "Анвар" начато антимонопольное расследование", – сообщили в агентстве.
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