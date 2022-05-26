Компания необоснованно завышала цены на сахар в Актобе

В Актюбинской области в отношении ТОО "Анвар" начали расследование за неисполнение уведомления Агентства по защите и развитию конкуренции, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В начале 2022 года департамент агентства в Кызылординской области по итогам анализа рынка оптовой реализации сахара выявил в действиях ТОО "Анвар" и компании "Толе-Би" признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компании необоснованно повышали цены оптовой реализации сахара в среднем на 5,3%.

Так как ТОО "Анвар" зарегистрировано в Актобе, материалы передали в местное подразделение АЗРК.