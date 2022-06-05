Компания Blue Origin в пятый раз отправила туристов в космос

Фото: blueorigin.com

Космический корабль компании Джеффа Безоса Blue Origin успешно совершил 4 июня пятый полет человека в космос и 21-й полет по программе New Shepard. Об этом сообщается на сайте Blue Origin, передаёт BaigeNews.kz.

На борту корабля New Shepard были шесть туристов: предприниматели Виктор Весково, Хэмиш Хардинг и Джейсон Робинсон, инвестор Эван Дик, инженер Виктор Корреа Эспанья, экс-сотрудница НАСА Катя Эчазаррета.

"Для меня было честью управлять этим специальным экипажем исследователей и настоящих первопроходцев. Спасибо всей команде New Shepard за вашу неустанную работу и преданность этой программе. Каждая миссия — это возможность предоставить еще шести людям судьбоносный опыт наблюдения за красотой и хрупкостью нашей планеты из космоса. Это один шаг в реализации нашего видения миллионов людей, живущих и работающих в космосе на благо Земли", — сказал старший вице-президент New Shepard Фил Джойс.

В общей сложности полет на орбиту от Blue Origin длится чуть больше 10 минут и поднимается в 100 километров. Космические туристы проверяют на себе, что значит невесомость и смотрят на Землю через иллюминаторы.

Напомним, первый полет с космическими туристами компания Blue Origin провела 20 июля 2021 года. Многоразовый космический корабль New Shepard с экипажем из четырех человек успешно совершил посадку на Землю. Полет продолжался 10 минут 28 секунд. На борту New Shepard были владелец Blue Origin, богатейший человек мира Джефф Безос и его брат, а также 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен. Таким образом Фанк и Дэмен стали самым пожилым и самым молодым из людей, побывавших в космосе.