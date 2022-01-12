Компании фонда "Самрук-Казына" проверят на эффективность

Фото: skc.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил с месячный срок внести предложения по реформированию госхолдинга "Самрук-Казына", передает BaigeNews.kz

"Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами, Агентством по стратегическому планированию, фондом "Самрук-Казына" и НПП "Атамекен" провести анализ эффективности деятельности группы компаний фонда с выработкой конкретных предложений по его реформированию", - сказал Смаилов на заседании Правительства.

Накануне Президент Казахстана, выступая на заседании Парламента, подставил под сомнение эффективность работы госфонда "Самрук-Казына". Он поручил реформировать его, а при отсутствии такой возможности - ликвидировать. Также Токаев поднял вопрос прозрачности закупок фонда.