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Компании фонда "Самрук-Казына" проверят на эффективность | BaigeNews.kz вчера, 10:55
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Фото: skc.kz

Компании фонда "Самрук-Казына" проверят на эффективность

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил с месячный срок внести предложения по реформированию госхолдинга "Самрук-Казына", передает BaigeNews.kz.

"Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами, Агентством по стратегическому планированию, фондом "Самрук-Казына" и НПП "Атамекен" провести анализ эффективности деятельности группы компаний фонда с выработкой конкретных предложений по его реформированию", - сказал Смаилов на заседании Правительства.

Накануне Президент Казахстана, выступая на заседании Парламента, подставил под сомнение эффективность работы госфонда "Самрук-Казына". Он поручил реформировать его, а при отсутствии такой возможности - ликвидировать. Также Токаев поднял вопрос прозрачности закупок фонда.

#Самрук Казына #Правительство РК #квазигосударственный сектор #Токаев #реформы
вчера, 10:55
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Артём Волков Журналист

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