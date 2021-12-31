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Коммунальные службы Алматы перешли на усиленный режим работы, передает "Мой город".
Организовано круглосуточное дежурство с 31 декабря по 9 января.
Акимат, как отметили в пресс-службе, принимает все меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Номера аварийных служб коммунальных предприятий, которые могут пригодиться алматинцам:
Первого января 2022 года в Алматы с 06:00 до 09:00 на линию выйдут 50 процентов автобусов. Но уже с 09.00 общественный транспорт будет ходить в обычном режиме и составе.
2, 3 и 4 января 2022 года выход будет осуществляться согласно графика праздничного дня.
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