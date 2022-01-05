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Комендатура Алматы сделала обращение | BaigeNews.kz 5 января, 13:28
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Фото: скриншот с видео

Комендатура Алматы сделала обращение

Комендатура Алматы сделала обращение в связи с массовыми беспорядками, передает BaigeNews.kz.

"Уважаемые жители города Алматы! В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом, просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города. Просим также жителей города воздержаться от прогулок и посещений общественных мест на данный момент. Эти меры продиктованы вашей личной безопасностью", - говорится в обращении.

Органы правопорядка продолжают принимать меры по стабилизации ситуации и обеспечению законности.

"Учитывая появление слухов и фейков, просим всех горожан и СМИ использовать и опираться только на официальные источники информации", - отмечается в обращении.


#режим ЧП #беспорядки #митинг
5 января, 13:28
1498
Журналист

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