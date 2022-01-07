Комендантский час в Таразе ужесточили

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Начиная с 7 января передвигаться жителям по улицам города запрещено с семи вечера до семи утра.

В Таразе продлили действие комендантского часа: с 7 января передвигаться жителям по улицам города запрещено с семи вечера до семи утра, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Ранее ограничения действовали с 11 вечера. В регионе продолжается контртеррористическая операция. Введен "красный" уровень опасности.

Накануне там пытались захватить городской акимат, но здание удалось отстоять. Однако пострадали здания областного акимата, первого отдела полиции и Департамента полиции. А вот здание филиала партии Nur Otan до сих пор дымится. На месте работают пожарные.

На въездах в город установлены 11 блокпостов.

"Из дома выходить строго запрещено в это время. Те, кто нарушает закон, будут привлечены к ответственности. Два дня мы не применяли силу против преступников. Из-за этого они сожгли ряд административных зданий. Теперь мы начали применять жесткие меры против них. В областном центре введен "красный" уровень опасности. Спецоперация продолжается. Поэтому просим жителей не выходить из дома без особой надобности и соблюдать правила комендантского часа", — проинформировал жителей города аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

До этого сообщалось, что ситуация в Таразе под контролем.

Ранее стало известно о том, что филиал Kaspi Bank в Таразе подвергся атакам мародеров. Кроме того, одним из первых акимов, озвучивших последствия погромов, был аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Подробнее о грабежах в городах Казахстана, ставших центром протестов, можно прочитать в материале BaigeNews.kz.

Напомним, что вечером 5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана, акцентировав внимание на высокую организованность хулиганствующих элементов и на тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые, по его словам мотивированы финансово. Глава страны, который с этого дня возглавил также и Совет безопасности РК, выразил абсолютную уверенность, что наш мудрый народ преодолеет все трудности.

Затем, указами Президента РК Касым-Жомарта Токаева было дополнительно введено чрезвычайное положение в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях, а также городе Шымкенте.

Еще ранее чрезвычайные положения были введены в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.