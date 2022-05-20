Колледжи откроют в некоторых воинских частях Казахстана

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В некоторых воинских частях Казахстана откроют колледжи. Об этом сообщил министр образования Асхат Аймагамбетов в своём Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

Глава МОН рассказал, что обсудил с министром обороны вопросы военно-патриотического воспитания в школах, обучения в военных вузах страны и повышения привлекательности службы в армии.

"Ранее Глава государства поручил принять меры по военно-патриотическому воспитанию школьников, повысить качество подготовки кадров. Обеспечение военной безопасности страны, патриотическое воспитание, начальная военная подготовка молодежи и подготовка офицеров - общая задача. И наше министерство играет в этом направлении очень важную роль", - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

По итогам встречи МОН и Минобороны инициировали несколько предложений.

1. Для повышения привлекательности прохождения срочной воинской службы министерства рассматривают возможность выделения пятипроцентной квоты по получению грантов для обучения в вузах, гражданам прошедшим срочную воинскую службу, а также выпускникам кадетских классов. Это более чем три тысячи грантов ежегодно.

2. Выпускников вузов предложили освободить от трёхлетней отработки гранта, если они пройдут воинскую службу. Напомним, сейчас требование по отработке предъявляется ко всем обучившимся за счет государства. По словам Аймагамбетова, этот шаг станет хорошим стимулом и повысит интерес к службе в армии.

3. Включить норму по предоставлению грантов для обучения в вузах детям военнослужащих, погибших при несении воинской службы или при участии в миротворческих операциях.

4. Министерства также планируют запустить массовые онлайн-курсы для тех, кто проходит срочную воинскую службу. Ведомства готовы сделать перезачёт результатов обучения солдат, через прохождение краткосрочных курсов и последующей сдачи квалификационного экзамена выдавать дипломы о получении рабочей специальности. Например, если автомеханик прошел обучение во время службы, после демобилизации он может пройти курсы и получить диплом.

5. Ещё одной важной инициативой является открытие колледжей в некоторых воинских частях. Окончательное решение, по словам Асхата Аймагамбетова, примут после анализа ситуации.

6. При вузах предложили оптимизировать и провести ревизию военных кафедр.

"Нас беспокоит качество их работы и имеющиеся коррупционные риски. Считаем необходимым военные кафедры, которые предоставляют студентам низкие знания и не намерены улучшать качество, закрыть. Также провести переаттестацию всех работников военных кафедр. Принять четкие, прозрачные и честные правила приема для обучения в них. Необходимо также увеличить стоимость госзаказа", - отметил Аймагамбетов.

6. Министерства также предлагают предусмотреть квоту при поступлении в вузы военно-технической направленности выпускникам кадетских классов. В целом, в НПА регламентируют работу кадетских классов. Сейчас в наших общеобразовательных школах в кадетских классах обучаются более 22 тысяч школьников. Программы обучения, мотивирующие пакеты и другие вопросы МОН согласует с Минобороны.

7. Учебную программу предмета НВТП актуализируют на получение практикоориентированных знаний и навыков. МОН попросил Минобороны обеспечить учебные полигоны для проведения пятидневных военно-полевых сборов, которые есть в программе НВТП.