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Когда сахар появится в торговых сетях Нур-Султана, рассказал министр торговли | BaigeNews.kz 31 мая, 17:20
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Фото: pixabay

Когда сахар появится в торговых сетях Нур-Султана, рассказал министр торговли

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов объяснил дефицит сахара в Казахстане и сообщил о планируемых поставках продукта для продажи, передаёт BaigeNews.kz.

Астанчанин поинтересовался у министра, почему в городе нет сахара. Свой вопрос главе Минторговли он задал на площадке "Открытый диалог".
"Каждый день ходим на рынок "Шапагат", где продают социально значимые товары. Каждый день ответ: "Нет сахара, когда будет, не знаем. Объездили все оптовые склады и торговые центры — сахара нет. Какие меры принимаются со стороны министерства для решения данного вопроса и где можно купить сахар? И большая просьба больше не говорить, что в стране нет дефицита сахара", — написал астанчанин.
По словам министра, дефицит сахара обусловлен введённым запретом на его экспорт со стороны России. Он также напомнил об информации Минсельхоза о поставке в регионы Казахстана 152 вагонов сахара.
"В рамках решения Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года Казахстану предоставлено право на беспошлинный ввоз сахара белого и сахара сырца тростникового в объеме 350 тысяч тонн до 31 августа 2022 года. По данным КТЖ, на железнодорожных путях по территории Казахстана перемещаются 152 вагона с сахаром или более 10 тысяч тонн. Из них 58 вагонов на месте под выгрузкой, прибытие 94 вагонов до станции назначения ожидается в течение семи суток", — говорится в ответе Султанова.
Также министр сообщил, что 27 мая в Нур-Султан поступили два вагона сахара, всего около 130 тонн из "Продкорпорации". Товар привезли из Индии.

По его словам, "КТЖ" сообщила о перемещении 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенным для переработки на сахарных заводах.
"30 мая сахар поступил в Нур-Султан. Сахар был закуплен торговой сетью "Магнум", который будет развозиться по торговым объектам и на следующий день в наличии на полках", — резюмировал министр.
Дефицит на сладкий и популярный у казахстанцев продукт наблюдается не один месяц. Периодически исчезающий с полок магазинов и супермаркетов сахар вызвал ажиотажный спрос, его сметают с прилавков за считанные часы.

Где в Нур-Султане можно купить сахар и сколько он стоит в разных торговых точках - в репортаже BaigeNews.kz.

Ранее в Уральске посетители одного из супермаркетов устроили драку в очереди за сахаром. Из-за повышенного спроса на сахар в ЗКО отпускают от одного до трёх килограммов сахара в одни руки.

А в Караганде накануне с полок крупных супермаркетов и социальных павильонов исчез весовой сахар. Там, где он появляется, продукт выдают в ограниченном количестве.

Ранее глава МСХ подписал приказ о вводе с 23 мая временного запрета на вывоз сахара сроком на шесть месяцев.

Потребление сахара в Казахстане растёт огромными темпами: за последние пять лет в стране его потребление увеличилось на треть. Такие данные привёл директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП "Атамекен" Ербол Есенеев в эфире проекта BaigeNews.kz "2022".
#дефицит #министерство торговли и интеграции РК #продукты #КТЖ
31 мая, 17:20
1617
Журналист

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