Когда сахар появится в торговых сетях Нур-Султана, рассказал министр торговли

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"Каждый день ходим на рынок "Шапагат", где продают социально значимые товары. Каждый день ответ: "Нет сахара, когда будет, не знаем. Объездили все оптовые склады и торговые центры — сахара нет. Какие меры принимаются со стороны министерства для решения данного вопроса и где можно купить сахар? И большая просьба больше не говорить, что в стране нет дефицита сахара", — написал астанчанин.По словам министра, дефицит сахара обусловлен введённым запретом на его экспорт со стороны России. Он также напомнил об информации Минсельхоза о поставке в регионы Казахстана 152 вагонов сахара.
"В рамках решения Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года Казахстану предоставлено право на беспошлинный ввоз сахара белого и сахара сырца тростникового в объеме 350 тысяч тонн до 31 августа 2022 года. По данным КТЖ, на железнодорожных путях по территории Казахстана перемещаются 152 вагона с сахаром или более 10 тысяч тонн. Из них 58 вагонов на месте под выгрузкой, прибытие 94 вагонов до станции назначения ожидается в течение семи суток", — говорится в ответе Султанова.Также министр сообщил, что 27 мая в Нур-Султан поступили два вагона сахара, всего около 130 тонн из "Продкорпорации". Товар привезли из Индии.
"30 мая сахар поступил в Нур-Султан. Сахар был закуплен торговой сетью "Магнум", который будет развозиться по торговым объектам и на следующий день в наличии на полках", — резюмировал министр.Дефицит на сладкий и популярный у казахстанцев продукт наблюдается не один месяц. Периодически исчезающий с полок магазинов и супермаркетов сахар вызвал ажиотажный спрос, его сметают с прилавков за считанные часы.
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