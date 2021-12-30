"Ко мне токал не приходят" — сексолог Венера Номад
Гостьей последнего в этом году выпуска проекта 20:21″ стала казахстанский психолог и сексолог Венера Номад, передает BaigeNews.kz.
Она рассказала о своем отношении к полигамным бракам.
Ведущая проекта поинтересовалась, есть ли среди клиентов психолога вторые жены казахстанцев.
"У меня не было возможности с ними общаться, исследовать их мотивы. Ко мне они не приходят. Моя аудитория — образованные умные женщины, которые ценят себя, знают, чего хотят. У них свои проблемы, неврозы, своя психопатия", — сказала Венера Номад.
В то же время она отметила, что с юридической точки зрения женщины, решившие стать вторыми женами, не защищены.
"У каждого своя правда, и бывший депутат (Бекболат Тлеухан, заявлявший, что состоит в полигамном браке — прим. ред.), он считает, что имеет право жить, как хочет, и женщина, которая "топит" за независимость, права женщин. Девочки, которые идут вторыми, третьими женами, считают, что это их билет в лучшую жизнь. У них тоже своя правда. Как я понимаю, конфликт возникает, когда каждая из сторон пытается навязать свою правду. Мне не нравится, когда слишком популяризируют эту тему, предлагать чуть ли не законодательно вводить (узаконение многоженства - прим. ред.). Лично я так не хочу жить", — ответила гостья проекта.
Венера Номад ведет блог о женском успехе. В ее Instagram-аккаунте 39 тысяч подписчиков.