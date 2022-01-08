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КНБ выразил соболезнования семьям своих погибших сотрудников | BaigeNews.kz 8 января, 19:49
9559

КНБ выразил соболезнования семьям своих погибших сотрудников

На официальном сайте Комитета национальной безопасности появилась информация о погибших сотрудниках ведомства, передает BaigeNews.kz.

"Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким сотрудников органов национальной безопасности, погибших при исполнении служебного долга в результате произошедших январских событий. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты", - говорится в сообщении.



Напомним, в Карагандинской области 8 января прошла церемония прощания с погибшими вовремя массовых беспорядков гвардейцами Мадияром Кайсаровым и Айбатом Амановым. Кроме того, при исполнении служебных обязанностей 10 сотрудников МЧС получили различные травмы, включая одного сотрудника, который получил огнестрельное ранение.


#КНБ
8 января, 19:49
9559
Журналист

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