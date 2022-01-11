Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • КНБ опубликовал фото радикалов, пытавшихся захватить телевышку на Коктобе
КНБ опубликовал фото радикалов, пытавшихся захватить телевышку на Коктобе | BaigeNews.kz 11 января, 21:08
6442
Фото: КНБ

КНБ опубликовал фото радикалов, пытавшихся захватить телевышку на Коктобе

КНБ опубликовал фото радикалов, пытавшихся захватить телевизионную и радиовещательную башню "Коктобе", передает BaigeNews.kz.

"Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню "Коктобе", с которой бандиты намеревались организовать выступление, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение. Пограничниками также был взят на контроль периметр селезащитной плотины "Медеу", - написали на сайте КНБ.

На сайте выложили пять забрюленных фото нападавших.






На сайте добавили, что в активной фазе контртеррористической операции военнослужащие департамента совместно со специальным подразделением ПС КНБ осуществляют выявление и поимку преступников, а также лиц пытающихся незаконно скрыться за границей.

Подразделения пограничных войск несут боевое дежурство на объектах по настоящее время.

"Личный состав департамента ПС КНБ РК по Алматинской области совместно с правоохранительными органами и воинскими формированиями принимали непосредственное участие в обороне Акимата и стратегически значимых объектов Алматы", - написали на сайте КНБ.

Со 2 января в ряде регионов Казахстана начались митинги. В Актау недовольные ценами на газ люди вышли на площади. Затем этой ситуацией воспользовались деструктивные группировки - они начали совершать настоящие погромы. Террористы избивали силовиков, поджигали акиматы, захватывали полицейские департаменты, сжигали автомобили полиции и мирных граждан. В Алматы мародеры грабили магазины: выносили технику, одежду и дорогой парфюм. Разорили супермаркеты и отделения банков. Здесь вы можете увидеть подборку самых жутких моментов во время террористических актов.

#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #режим ЧП #КНБ
11 января, 21:08
6442
Журналист

Рекомендуем