КНБ опубликовал фото радикалов, пытавшихся захватить телевышку на Коктобе

Фото: КНБ

КНБ опубликовал фото радикалов, пытавшихся захватить телевизионную и радиовещательную башню "Коктобе", передает BaigeNews.kz.

"Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню "Коктобе", с которой бандиты намеревались организовать выступление, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение. Пограничниками также был взят на контроль периметр селезащитной плотины "Медеу", - написали на сайте КНБ.

На сайте выложили пять забрюленных фото нападавших.





















На сайте добавили, что в активной фазе контртеррористической операции военнослужащие департамента совместно со специальным подразделением ПС КНБ осуществляют выявление и поимку преступников, а также лиц пытающихся незаконно скрыться за границей.

Подразделения пограничных войск несут боевое дежурство на объектах по настоящее время.

"Личный состав департамента ПС КНБ РК по Алматинской области совместно с правоохранительными органами и воинскими формированиями принимали непосредственное участие в обороне Акимата и стратегически значимых объектов Алматы", - написали на сайте КНБ.



Со 2 января в ряде регионов Казахстана начались митинги. В Актау недовольные ценами на газ люди вышли на площади. Затем этой ситуацией воспользовались деструктивные группировки - они начали совершать настоящие погромы. Террористы избивали силовиков, поджигали акиматы, захватывали полицейские департаменты, сжигали автомобили полиции и мирных граждан. В Алматы мародеры грабили магазины: выносили технику, одежду и дорогой парфюм. Разорили супермаркеты и отделения банков. Здесь вы можете увидеть подборку самых жутких моментов во время террористических актов.