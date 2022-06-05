Китай запустил космический пилотируемый корабль

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Китай осуществил запуск космического пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами на борту к орбитальной станции КНР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Запуск произвели с космодрома Цзюцюань на севере страны около 10:44 по местному времени с помощью ракеты-носителя Long March-2F.

В экипаже было двое мужчин, командир Чэнь Дун и Цай Сюйчжэ, а также женщина по имени Лю Ян. Она стала первой женщиной-тайконавтом в истории китайской пилотируемой космонавтики. Для Чэнь Дуна и Лю Ян это второй полет в космос, а Цай Сюйчжэ отправился на орбиту впервые.

В 2022 году Китай планирует завершить строительство национальной околоземной орбитальной станции Tiangong. Сейчас в космосе находится базовый модуль станции Tianhe, запущенный в апреле прошлого года. Второй блок − Wentian − планируется запустить в мае. Третий − Mengtian − в сентябре.