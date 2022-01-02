Китай скупил половину запасов продовольствия в мире

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Китай наращивает закупки базовых продовольственных товаров, миллионами тонн cкладируя рис и зерно в государственный резерв, размер которого превышает совокупные запасы всех остальных стран мира вместе взятых. Как сообщает Nikkei Asia со ссылкой на оценку Минсельхоза США, на складах республики хранится 50 процентов пшеницы и более 60 процентов риса и маиса от всех запасов в мире, передает BaigeNews.kz

Ожидается, что китайские запасы только вырастут, и к 2022 году Пекин скупит половину запасов продовольствия: в частности, 69 процентов от общего количества маиса, 60 процентов риса и 51 процент пшеницы. Эксперты считают, речь идет об увеличении запасов на 20 процентов за последние 10 лет.

Эти показатели настолько велики, что есть опасение дальнейшего роста цен на продовольствие.

"Ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания", — приводят "Известия" цитату экспертов.

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной ООН, по итогам 2021 года мировые цены на импорт продовольствия окажутся рекордными. Предполагается, что объем глобального импорта достигнет рекордного уровня в 2021 году − 1,75 триллиона долларов. Это на 14 процентов больше, чем в 2020 году.