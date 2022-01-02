Китай скупил половину запасов продовольствия в мире

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Ожидается, что китайские запасы только вырастут, и к 2022 году Пекин скупит половину запасов продовольствия: в частности, 69 процентов от общего количества маиса, 60 процентов риса и 51 процент пшеницы. Эксперты считают, речь идет об увеличении запасов на 20 процентов за последние 10 лет.
Эти показатели настолько велики, что есть опасение дальнейшего роста цен на продовольствие.
"Ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания", — приводят "Известия" цитату экспертов.
По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной ООН, по итогам 2021 года мировые цены на импорт продовольствия окажутся рекордными. Предполагается, что объем глобального импорта достигнет рекордного уровня в 2021 году − 1,75 триллиона долларов. Это на 14 процентов больше, чем в 2020 году.
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