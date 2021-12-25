Художник расписал автобусную остановку в Мангистау

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Идея украсить остановку таким способом принадлежит местной бизнесвумен.
"Это отличная альтернатива голым стенам. Кроме того, это поддержка молодых художников. Таким образом, мы делаем свой район лучше", – отметила предпринимательница.
Она обратилась за разрешением в районный акимат и получила "добро". В итоге уже через несколько дней остановка преобразилась.
"На выбор я предложил несколько видов изображений. Остановились на пейзаже с водоемом. Работал я масляными красками. На изготовление заказа ушло четыре дня. Меня порадовало, что предприниматели позаботились о том, чтобы общественные места выглядели красиво", − говорит художник.
Hype news