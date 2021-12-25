Художник расписал автобусную остановку в Мангистау

Фото: пресс-служба акима Мунайлинского района

В Мунайлинском районе Мангистауской области художник Жасулан Егеубай расписал красками автобусную остановку, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

Идея украсить остановку таким способом принадлежит местной бизнесвумен.

"Это отличная альтернатива голым стенам. Кроме того, это поддержка молодых художников. Таким образом, мы делаем свой район лучше", – отметила предпринимательница.

Она обратилась за разрешением в районный акимат и получила "добро". В итоге уже через несколько дней остановка преобразилась.

"На выбор я предложил несколько видов изображений. Остановились на пейзаже с водоемом. Работал я масляными красками. На изготовление заказа ушло четыре дня. Меня порадовало, что предприниматели позаботились о том, чтобы общественные места выглядели красиво", − говорит художник.