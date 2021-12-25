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Хоккеисты провалились под лед во время матча в Швейцарии | BaigeNews.kz 25 декабря, 10:32
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Фото: Le Matin

Хоккеисты провалились под лед во время матча в Швейцарии

Во время матча Швейцарской хоккейной лиги двое хоккеистов провалились под лед, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Le Matin.

Защитник "Лангенталя" Тайлер Хиггинс и нападающий "Сиерры" Арно Монтандон на 14-й минуте встречи влетели в бортик, за которым находилась яма, куда ледовый комбайн сливает воду после чистки льда.


Не ясно, была ли дверь на бортике неправильно заперта, либо игроки ее очень сильно протаранили, однако в итоге хоккеисты вылетели за пределы катка и провалились в ледяную воду.

К хоккеистам сразу подбежали судьи и другие игроки и вытащили их из воды.


Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Матч был продолжен и в итоге завершился со счётом 3:2 в пользу "Лангенталя".


#хоккей #инцидент
25 декабря, 10:32
5412
Журналист

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