Хоккеисты провалились под лед во время матча в Швейцарии

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Защитник "Лангенталя" Тайлер Хиггинс и нападающий "Сиерры" Арно Монтандон на 14-й минуте встречи влетели в бортик, за которым находилась яма, куда ледовый комбайн сливает воду после чистки льда.
Не ясно, была ли дверь на бортике неправильно заперта, либо игроки ее очень сильно протаранили, однако в итоге хоккеисты вылетели за пределы катка и провалились в ледяную воду.
К хоккеистам сразу подбежали судьи и другие игроки и вытащили их из воды.
Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Матч был продолжен и в итоге завершился со счётом 3:2 в пользу "Лангенталя".
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