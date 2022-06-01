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  • КФГД пересмотрел максимальные ставки по сберегательным депозитам в тенге
КФГД пересмотрел максимальные ставки по сберегательным депозитам в тенге | BaigeNews.kz 1 июня, 10:33
1664

КФГД пересмотрел максимальные ставки по сберегательным депозитам в тенге

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июль 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на три и шесть месяцев, а также по срочным депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений и сохранены на уровне июньских значений.

Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев незначительно повышены на 0,1 п.п., а на 24 месяца снижены на 0,1 п.п. ввиду изменения средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка.


Категория депозита

По депозитам без пополнения, %

По депозитам с пополнением, %

Июнь

Июль

Июнь

Июль

Несрочные депозиты

13,5

13,5

13,5

13,5

Срочные депозиты

3 месяца

14,0

14,0

13,5

13,5

6 месяцев

14,0

14,0

13,5

13,5

12 месяцев

13,5

13,5

13,0

13,0

24 месяца

9,4

9,4

9,2

9,2

Сберегательные депозиты

3 месяца

14,5

14,5

14,0

14,0

6 месяцев

14,5

14,5

14,0

14,0

12 месяцев

15,0

15,1▲

13,8

13,9▲

24 месяца

12,4

12,3▼

11,6

11,5▼

#депозиты #банки второго уровня
1 июня, 10:33
1664
Журналист

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