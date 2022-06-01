КФГД пересмотрел максимальные ставки по сберегательным депозитам в тенге

Лента новостей
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По депозитам без пополнения, %
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По депозитам с пополнением, %
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Июнь
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Июль
|
Июнь
|
Июль
|
Несрочные депозиты
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
14,0
|
14,0
|
13,5
|
13,5
|
6 месяцев
|
14,0
|
14,0
|
13,5
|
13,5
|
12 месяцев
|
13,5
|
13,5
|
13,0
|
13,0
|
24 месяца
|
9,4
|
9,4
|
9,2
|
9,2
|
Сберегательные депозиты
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3 месяца
|
14,5
|
14,5
|
14,0
|
14,0
|
6 месяцев
|
14,5
|
14,5
|
14,0
|
14,0
|
12 месяцев
|
15,0
|
15,1▲
|
13,8
|
13,9▲
|
24 месяца
|
12,4
|
12,3▼
|
11,6
|
11,5▼
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