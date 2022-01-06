Келимбетов снят с должности главы Агентства по стратегическому планированию

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Его заменил Асет Иргалиев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Кайрата Келимбетова с должности главы Агентства РК по стратегическому планированию и реформам, передает BaigeNews.kz.

На его место назначили Асета Иргалиева, до последнего времени возглавлявшего министерство национальной экономики.

Кайрат Келимбетов продолжит возглавлять МФЦА.



Ранее Токаев дал Правительству ряд срочных поручений, в том числе поручил создать специальную следственную группу для выявления причин произошедших в Казахстане событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных.