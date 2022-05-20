"КазАвтоЖол" пробует моментально заделывать ямы на дорогах

Фото: пресс-служба АО "КазАвтоЖол"

Моментальный ямочный ремонт стал одной из новых технологий национального оператора автомобильных дорог республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе оператора рассказали, что на участке республиканской трассы Р-2 Нур-Султан — Коргалжын апробируют холодную асфальтовую смесь RapidAszfalt, которая применяется при ямочном ремонте дорожного покрытия.

Преимуществом технологии является то, что её можно использовать без каких-либо подготовительных работ, подогрева и добавок. Также при использовании холодной смеси не требуется специальная техника, достаточно ручной трамбовки и вибро-машины. Технология моментально затвердевает при уплотнении, благодаря чему отремонтированный участок можно использовать сразу.

Кроме того, по информации производителей, RapidAszfalt обладает водоотталкивающим эффектом, что позволяет использовать его в дождливую и заснеженную холодную погоду. Она сохраняет свойства при температурном режиме от -20°C до + 50°C.

Если апробация пройдёт успешно, её планируют внедрить в дорожно-строительную отрасль Казахстана.