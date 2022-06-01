Казахстану не грозит дефицит муки - глава Минсельхоза

Казахстану не грозит дефицит муки, заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz
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"Действительно, мировые цены на пшеницу растут. Но у нас "Продовольственная контрактная корпорация" сформировала резервы пшеницы. Мы сейчас обеспечиваем поставку удешевлённого зерна в регионы для социального хлеба. Поэтому цена будет стабильная. Предпосылок для роста цен на хлеб не было, нет и не будет. Потому что наших объёмов достаточно для того, чтобы обеспечить внутренний рынок", - сказал министр журналистам в кулуарах правительства.
На вопрос о том, будет ли в Казахстане дефицит муки, глава МСХ ответил: "Дефицита муки нет и не будет".
"До 15 июня у нас действует квота на вывоз пшеницы - миллион тонн и на вывоз муки - 300 тысяч тонн. Поэтому сейчас у нас и производители, и переработчики пшеницы пришли к балансу. Поэтому рынок стабильный, работаем. Наших запасов достаточно до прихода нового урожая", - заверил Карашукеев.