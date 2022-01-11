Казахстанцы жалуются в call-центр АЗРК на дорогие и некачественные продукты

1060 обращений за три дня зарегистрировали в call-центре Агентства по защите и развитию конкуренции РК, передает BaigeNews.kz
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С восьмого по 11 января 2022 года на "горячую линию" АЗРК поступили обращения на завышенные цены на социально значимые продукты питания, автогаз, бензин, дизельное топливо, услуги служб и агрегаторов такси.
Более 70% от всего количества звонков поступило от жителей Алматы.
"Основной объем жалоб за эти дни поступил на повышение цен на продукты питания, качество продуктов (продается просроченный товар), недобросовестность продавцов (стоимость товара на ценниках не соответствует ценам в чеках). Жители отдельных районов Алматы жалуются на отсутствие продовольственных товаров", — указывается в сообщении пресс-службы АЗРК.
Также зафиксированы жалобы на повышение цен на баллонный газ — Нур-Султан, Экибастуз, Усть-Каменогорск, Алматинская, Туркестанская, Карагандинская области, бензин марки АИ92 — Караганда, Атырау, Алматинская, Жамбылская области, дизтопливо — Нур-Султан, Павлодар, услуги такси — Нур-Султан, Туркестанская область.
Для большей оперативности реагирования АЗРК просит всех, кто обращается с жалобами, сообщать название и адреса торговых объектов, автозаправок, госномера автомобилей такси, наименование продукта, на который повысили цены, и любую другую информацию, подтверждающую факт повышения цены.
По возможности направлять чеки, скриншоты оплаты, суммы заказа такси и т.д.
В АЗРК сообщили, что все обращения, поступившие на "горячую линию", изучаются и по каждому проводится соответствующая работа совместно с центральными государственными и местными исполнительными органами.