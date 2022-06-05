Более пяти тысяч казахстанцев за рубежом посетили избирательные участки — МИД

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После подведения результатов голосования оригиналы итоговых документов оперативно доставят в МИД РК.

Больше пяти тысяч казахстанцев за рубежом проголосовали на референдуме, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге сообщил вице-министр иностранных дел Роман Василенко.

ЦКР открыла 65 участков для голосования в 52 иностранных государствах. На день проведения референдума в списках голосующих за рубежом находятся 11 350 наших граждан.

"Референдум за рубежом проходит спокойно и в рабочей атмосфере. На 19.00 за рубежом проголосовали около 5 100 человек, что составляет 45 процентов от количества избирателей, включённых в соответствующие списки. С учётом разницы во времени, к этому часу все 65 участков открылись. Расположенные в Азии участки, в таких странах как Китай, Корея, Япония и другие участки — уже завершили свою работу и приступили к подсчёту голосов. На некоторых из них явка составила 100 процентов", — сказал Роман Василенко.

В Вашингтоне, Нью-Йорке, Оттаве и Бразилии только открылись менее двух часов назад и ещё будут, соответственно, голосовать девять часов.

После подведения результатов голосования оригиналы итоговых документов оперативно доставят в МИД для последующей передачи избирательной комиссии района "Есиль", к которому все наши участки за рубежом приписаны.

"В целом, миссии отмечают хорошую организацию процесса голосования, в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Положительно оценивается организационная работа центральной комиссии референдума и территориальных комиссий. Отмечается высокая явка и праздничный настрой многих избирателей", — отметил он.

Как ранее сообщалось, ЦКР РК аккредитовало 272 наблюдателя от 10 международных организаций, 13 центральных избирательных органов зарубежных стран, а также 41 иностранного наблюдателя от дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане. Кроме того, в мониторинге выборов принимают участие 215 представителей иностранных СМИ.

Напомним, что в воскресенье, 5 мая, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК отвечают на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года". Референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.

Голосование началось в 07:00 по местному времени и продлится до 20:00 по времени Нур-Султана. Всего в день голосования работают свыше 10 тысяч участков, в том числе 65 в 52 зарубежных странах. В избирательные списки включены более 11,7 миллиона казахстанцев при населении республики свыше 19,1 миллиона человек.