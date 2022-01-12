Казахстанцы вынуждены ездить за Pfizer в соседние страны

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Отсутствием возможности платно вакцинироваться Pfizer возмутился мажилисмен Гани Хамзин, передает BaigeNews.kz. Свой депутатский запрос он адресовал главе Минздрава Ажар Гиният.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусом во всем мире и в Казахстане, в частности, проблемы, которые связаны с вакцинацией населения, стоят особенно остро. Наши граждане оказались в ситуации, когда, находясь в своей стране, они не могут вакцинироваться препаратом, одобренным ВОЗ. Это создает колоссальные трудности. Так, студенты-стипендианты программы "Болашак", чья учебная программа начинается в январе-феврале 2022 года, не имея возможности и дальше ждать платный Pfizer, вынуждены ездить в соседние страны за вакциной. Самыми популярными направлениями у них являются Кыргызстан и Узбекистан", - сказал он.

"Если у вас есть деньги уехать в Европу - заплатите за вакцину" - Цой

Платный Pfizer ждет вся страна, отметил он. Жители столицы, Алматы, Алматинской и Туркестанской областей жалуются на то, что для ревакцинации в их регионах доступен только QazVac.

У многих людей есть возможность заплатить за Pfizer, однако они вынуждены ждать неопределенный срок. До сих пор нигде не опубликована точная дата начала вакцинации препаратом Pfizer на платной основе.

"Это срывает планы людей, у них создается негативное отношение ко всем инициативам Минздрава. Так, например, врач, которому по рекомендации Минздрава уже нужно ревакцинироваться, постоянно испытывает стресс на работе и подвергает свою жизнь опасности, в ожидании Pfizer. Тем более, что сроки поставки в мае 2021 года уже были сорваны. Предприниматели, которым нужно вылететь в Европу, откладывают свой вылет из-за сложности с получением вакцин, одобренных ВОЗ. Минздрав оставляет этих людей наедине со своими проблемами. Решить данную проблему мог бы помочь отечественный препарат QazVac, будь он аккредитован ВОЗ", - добавил депутат.

В июле 2021 года президент Токаев поручал ускорить регистрацию казахстанской вакцины от КВИ QazVac в ВОЗ. Пока и о продвижении в этом направлении нет достаточной информации.

Он предложил: