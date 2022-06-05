Казахстанцы в России голосуют на референдуме по поправкам в Конституцию РК

Фото: пресс-служба посольства РК в РФ

Граждане Казахстана в России голосуют на референдуме по поправкам в Конституцию РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу посольства РК в РФ.

Первым в России – в шесть утра – открылся участок референдума в Омске. За ним открылся участок в Астрахани. В семь утра открылись участки для голосования в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Несмотря на воскресный день, первые избиратели дежурили у стен посольства Казахстана в России с шести утра. Одна из них – студентка Дипломатической Академии МИД РФ Алана Жаламанова – впервые исполняет свой гражданский долг.

"Сегодня особенный день для нашей страны, для нашей истории и для меня лично. Мне исполнилось 18 лет, и я впервые голосую как полноправный гражданин своей страны. В связи с чем, испытываю особое волнение от того, что твой голос играет важную роль в судьбе целого государства", – поделилась девушка.





Фото: пресс-служба посольства РК в РФ

Напомним, граждане Казахстана могут проголосовать на четырех участках, созданных при Генеральных консульствах РК в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

При посещении участка для голосования при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Голосование завершится в 20:00 по местному времени.