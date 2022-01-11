Более 400 казахстанцев вернулись из Грузии за последние два дня

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В посольстве РК отметили, что большую помощь в эти дни гражданам РК оказывает Почетный консул Казахстана в Грузии Георгий Джахуташвили,

Известный казахстанский тележурналист Сергей Пономарев, который в данный момент находится в Грузии, записал видео-сообщение, где сказал, что около 700 казахстанцев не могут вернуться оттуда домой, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"Мы сейчас находимся в Грузии. Мы просто поехали отдыхать и такое случилось. Нас здесь много, около 700 человек. Пока вернуться не можем, потому что аэропорты не принимают в Казахстане. Но мы сопереживаем тому, что происходит в нашей стране. С самой первой минуты мы следили за тем, что происходит в Казахстане. Видели митинги, грабежи, мародерство, террористов, сгоревшие автобусы", — рассказал Сергей Пономарев.

Журналист сказал, что постарается как можно быстрее вернуться домой, как только откроются авиалинии.

Корреспондент BaigeNews.kz обратился за информацией об оставшихся соотечественников в Посольстве Казахстана в Грузии.

По их данным, начиная с 9 января начались рейсы из Грузии в Казахстан. В частности, на рейсах аэрокомпании "Fly Arystan" 397 граждан вернулись на родину: Кутаиси — Актау (228 человек), Кутаиси — Атырау (169 человек). На рейсах аэрокомпании "SCAT" вернулись на родину 133 казахстанца: Тбилиси — Актау (100 адам), Тбилиси — Актобе (33 адам). Кроме того, сегодня ещё 43 казахстанца улетели в Актау на самолете аэрокомпании "Скат".

По направлению Тбилиси — Алматы рейсы аэрокомпании "Air Astana" ожидаются. Ожидается, что на них улетят около 300 наших соотечественников.

В ведомстве также сообщили, что волонтёрской группой, созданной сотрудниками посольства, 76 соотечественникам оказана помощь в виде размещения, питания, организации трансфера и обеспечения лекарствами.

"По состоянию на 9 января, 64 человеку оказана помощь в виде проведения бесплатного ПЦР тестирования. За 10 января количество проведённых тестов увидим только ночью, когда обновятся данные с лаборатории".

Посольство Казахстана в Грузии с первых дней, когда авиарейсы из Грузии в Казахстан начали задерживаться (05.01.2022) открыла горячую линию для граждан Казахстана.

В посольстве отметили, что большую помощь в эти дни им оказывает Почетный консул Казахстана в Грузии Георгий Джахуташвили, Казахстанско-грузинское экономическое объединение, в состав которого входят казахстанские компаний, работающие в Грузии, а также крупные грузинские бизнесмены ("Силк Роуд Группа", "Халык банк", "Капитол группа", "Ромпетрол", "Батумский нефтяной терминал", авиакомпания "Air Astana", "GK logistic".

Так как не работали банковские карточки, некоторые люди остались без финансов, в этой связи их за счет спонсоров и друзей Казахстана бесплатно размещали в отелях и квартирах волонтеров. Организовали временные помещения под коворкинг с доступом к высокоскоростному интернету в Тбилиси и Кутаиси, рассказал представитель посольства РК в Грузии.

"Была организована волонтерская группа, которая проводит большую работу: составляет списки, организовывают трансферы, помогают лекарством. Хотелось бы еще раз отметить, что не все бесплатно и за счет волонтеров, во многом финансовые средства выделяет Казахстанско-грузинское экономическое объединение, созданное при содействие Посольства в марте 2021 года. Хотим выразить благодарность казахстанским бизнесменам, работающими на рынке Грузии, грузинским друзьям, волонтерам, состоящих не только из казахов в этой стране, но там и русские, азербайджанцы, грузины, украинцы, все не равнодушные люди", — сообщили в посольстве.

В настоящее время постепенно авиарейсы возобновляются, приоритет дается тем пассажирам, у кого билеты на данный рейс, поэтому посольство делает списки на оставшиеся места и распределяют между другими пассажирами у кого дети, заключил представитель посольства.