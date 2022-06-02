Казахстанцы теряют интерес к самозанятости и переходят работать на "удалёнку"

Структура занятости в Казахстане меняется в сторону наёмного труда, а в ряде регионов увеличилось число работников на удалёнке, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты РК.
По итогам первого квартала 2022 года численность рабочей силы в Казахстане выросла на 7,1 тысячи или на 0,1%, и составила 9,3 миллиона человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, отмечается рост рабочей силы на 37 тысяч человек, или на 0,4%, а численность занятого населения за год увеличилась на 35,2 тысячи человек.
При этом основной прирост занятости как в квартальной, так и в годовой динамике в основном пришёлся на увеличение количества наёмных работников. За квартал их численность выросла на 16,4 тысячи (+0,2%) и составила шесть миллионов 773,5 тыс. человек. Число самозанятых, наоборот, сократилось на 12,1 тысячи (-0,6%), составив два миллиона 82,8 тысячи человек.
"В годовой динамике абсолютный прирост численности наёмных работников в семь раз превысил прирост самозанятых — 30,8 тысячи человек против 4,4 тысячи. Сокращение самостоятельно занятого населения произошло за счёт снижения продуктивной самозанятости на 11 тысячи (-0,6%), а также непродуктивной на 1,1 тысячи человек (-0,6%)", — рассказала управляющий директор АО "Центр развития трудовых ресурсов" Александра Молчановская.
В разрезе отраслей по итогам первого квартала большая часть работников заняты в сельском хозяйстве (12,7%), промышленности (12,4%), торговле (16,6%) и образовании (12,8%). За год наибольшее увеличение занятых наблюдается в сферах здравоохранения и социального обслуживания (+3%), информации и связи (+2,9%), профессиональной, научной и технической деятельности (+2,6%), государственного управления (+2,15%).
За аналогичный период отток занятости наблюдался в сфере сельского хозяйства (-2,7%), искусства, развлечений и отдыха (-2,4%), деятельности в области административного обслуживания (-2,1%) и операций с недвижимым имуществом (-1,9%).
Вместе с тем сохраняется тенденция по повышению количества занятых, работающих дистанционно. В первом квартале года их численность увеличилась в 2,2 раза в сравнении с прошлым кварталом, до 53,6 тысячи человек. Однако за год данный показатель снизился на 27,3%, так как в начале 2021 года ещё действовали ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
"Регионами с наибольшим количеством "удалённых" работников являются Восточно-Казахстанская область (27,3%) и Нур-Султана (21,4%). Так, в ВКО дистанционная занятость за год выросла в 73 раза, с 200 человек до 14,6 тысячи человек, а в Нур-Султане — в 3,7 раза за год, составив 11,5 тысячи человек", — поделилась Александра Молчановская.
Эксперт также рассказала о динамике среднемесячной номинальной заработной платы. Так, по данным Бюро национальной статистики, данный показатель за первый квартал 2022 года составил 285,4 тысячи тенге, что в сравнении с предыдущим кварталом больше на 9,8 тысячи тенге.
В номинальных значениях за квартальный период рост наблюдался во всех регионах, кроме Нур-Султана (-6,4%) и Алматы (-0,5%), а также Алматинской области (-1,9%).
"Наименьшую заработную плату выплачивают в Северо-Казахстанской области — 203,4 тыс. тенге, что на 28,8% ниже, чем в среднем по республике. Традиционно наибольшая заработная плата отмечается в отраслях финансовой и страховой деятельности (521,1 тыс. тенге) и профессиональной и научной деятельности (416,4 тыс. тенге). Меньше всего зарабатывают работники сельского хозяйства и сферы искусств и развлечений", — проинформировала управляющий директор АО "ЦРТР".
По данным Бюро национальной статистики, по итогам 1 квартала текущего года численность безработных составила 453,1 тыс. человек. В сравнении с предыдущим кварталом их численность увеличилась на 2,7 тысячи человек (+0,6%), а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,9 тысячи человек (+0,4%).
В гендерном разрезе 54% безработных граждан являются женщинами, а 46% — мужчинами. Вместе с тем уровень безработицы сохранился на отметке в 4,9% и остается таковым уже на протяжении последнего года.
Уровень молодёжной безработицы повысился с 3,7% до 3,9% с конца прошлого года, а уровень женской безработицы, наоборот, сократился на 0,2 п.п. до 5,4%. В региональном разрезе уровень безработицы выше среднереспубликанского в Туркестанской (5,2%) и в Жамбылской областях, Алматы и Шымкенте (по 5,1%).
При этом численность зарегистрированных безработных на начало апреля составила 174 тысячи человек или 1,9%. В то же время высокий уровень зарегистрированной безработицы наблюдается в Мангистауской (4,2%), Туркестанской (3,9%), Кызылординской (3,7%) и Западно-Казахстанской областях (3,5%).