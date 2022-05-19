Казахстанцы стали платить больше налогов

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По сравнению с 2021 годом, за четыре месяца 2022 года казахстанцы заплатили налогов больше в 1,6 раза. Об этом рассказали в комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передаёт BaigeNews.kz.

На рост поступлений повлияли несколько факторов:

рост цен на основные экспортные позиции ( нефть – на 65,1 процента, алюминий – на 51,9 процента, цинк – на 40,9 процента, свинец - на 16,5 процента и медь – на 15,4 процента);

ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 56,4 процента (средняя ставка за январь-май 2021 года – 55 долларов за тонну, январь-май 2022 года – 86 долларов за тонну);

товарооборот с третьими странами увеличился в 1,5 раза (экспорт вырос в 1,7 раза, импорт – в 1,2 раза);

оборот по реализации увеличился на 24,4 процента (с 31 565 миллиарда тенге – до 39 266 миллиарда тенге).

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за четыре месяца 2022 года исполнен на 110,1 процента. При плане в 4 466,миллиарда тенге в бюджет поступило 4 917,2 миллиарда тенге. План перевыполнили на 450,8 миллиарда тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдается рост в 1,6 раза или на 1 873,5 миллиарда тенге.

Республиканский бюджет исполнен на 100,7 процента: при плане в 3 290,9 миллиарда тенге в бюджет поступило 3 314,8 миллиарда тенге с перевыполнением на 23,9 миллиарда тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года с рост составил 1,8 раза или 1 494,5 миллиарда тенге.

Местный бюджет исполнен на 136,3 процента: при плане в 1 175,5 миллиарда тенге в бюджет поступило 1 602,5 миллиарда тенге с перевыполнением на 427 миллиардов тенге. Рост – 31 процент или 379 миллиардов тенге.

Наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по: