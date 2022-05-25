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Казахстанцы смогут отправлять запросы на корректировку документов онлайн. Для внесения изменений нотариуса посещать не нужно. Об этом стало известно на заседании комиссии по вопросам цифровизации, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании отметили, что казахстанцы часто сталкиваются с необходимостью внесения корректировок в различные документы из-за ошибок в государственных базах данных. Для изменения ситуации МЦРИАП предлагает обеспечить публикацию госорганами сервисов для приёма электронных заявок на корректировку сведений. Благодаря этому пользователь сможет оперативно отправлять запрос в уполномоченный госорган, не посещая нотариуса или ЦОН. Алихан Смаилов поддержал предложенные подходы и поручил детально проработать вопрос их реализации.



Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что в рамках исполнения поручения главы государства по дебюрократизации деятельности госаппарата проводится комплексный реинжиниринг процессов и функций госорганов. Кроме того, сокращается документооборот и отчётность, что предполагает общее сокращение сроков и этапов в два раза.

Этой работой охватили более 100 бизнес-процессов: по 55 проведен реинжиниринг, 35 находятся на согласовании госорганов, 43 бизнес-процесса описаны и формализованы. Реинжиниринг позволит в разы сократить время оказания сервисов гражданам и бизнесу, улучшит взаимодействие госорганов в целом.

Например, под оптимизацию попал ряд популярных у граждан услуг, в частности, покупка автомобиля (15 минут, перерегистрация посредством онлайн-сервисов), ликвидация ТОО (один месяц), установление инвалидности (возможность заочного освидетельствования), перепланировка квартиры (один день), получение больничного листа (дистанционный формат) и прочие. Полное внедрение изменений выполнят до конца года.

Кроме того, сформированы предложения по трансформации процессов ввоза и экспертизы лекарств, обеспечения граждан бесплатными медикаментами, приобретения и управления земельными участками, дистанционной постановки на воинский учёт и другие. Эти предложения обсуждают с госорганами.

Как сообщается, реинжиниринг бюджетного и нормотворческого процессов госорганов позволит правительству регулярно контролировать реализацию стратегических задач, макроэкономической ситуации в стране, хода реализации национальных проектов в режиме реального времени на основе актуальных и корректных данных. Это в совокупности станет ядром перехода государства на новый цифровой формат деятельности. Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил Багдату Мусину качественно и в срок завершить все работы в этом направлении.

По словам Багдата Мусинв, в Казахстане также работают над внедрением стандарта сотовой связи пятого поколения 5G/IMT. Проведённые испытания показали хорошие результаты: эффективная зона покрытия частот – более 10 квадратных ккилометровм, скоростной показатель – до 1,6 Гбит/с, уровень задержки – менее 10 миллисекунд. В 2021 году частным операторам предоставили право на тестирование технологии 5G в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Премьер-министр поручил дополнительно проработать механизмы распределения частот для сетей 5G и повторно внести обновлённые предложения на рассмотрение комиссии.