Казахстанцы предложили создать народные дружины против мародеров﻿

Фото: baza

В Казахстане предложили создать добровольные народные дружины против мародеров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Такую идею озвучили владельцы бизнеса, сообщили в НПП "Атамекен".

"Бизнесмены высказывают предложение, чтобы они могли сами самостоятельно защитить свой бизнес. Они просят, чтобы мы эти действия согласовали с комендантами городов и областей РК. Граждане сами предлагают бизнесменам вступить в ряды народных дружин и вместе с ними защищать их объекты. Чтобы вы понимали, это не простые граждане. Это бывшие военнослужащие, афганцы высказывают предложение о защите прав собственности бизнесменов", - рассказали в палате предпринимателей.

В четверг, 6 января, в Союзе торговых сетей озвучили предварительные данные по ущербу ретейлеров в результате беспорядков в Алматы. Приблизительная сумма ущерба составила около 40 миллиардов тенге.

