Казахстанцы обыграли итальянцев и остались в элите мирового хоккея

Фото: Sports.kz

В своем заключительном матче на чемпионате мира по хоккею 2022 года сборная Казахстана сыграла с Италией, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Команды в очном противостоянии выясняли, кто из них останется в числе сильнейших.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Шутов (Кудрявцев) — Орехов — Блэкер — Старченко —Сагадеев — Акользин;

Метальников — Диц — Рахманов — Волк — Михайлис;

Шалапов — Бекетаев — Шевченко —Шестаков —Панюков;

Асетов —Гурков — Петухов.

В первом периоде команды обменялись шайбами в большинстве, на взятие Кертиса Волка ответил Брэндон Макнелли, а затем вперед казахстанцев вывел Валерий Орехов. Во второй части игры увеличил разрыв Алихан Асетов, сократил его Диего Костнер.

Всё решалось в заключительной двадцатиминутке, где уже на старте Роман Старченко и Никита Михайлис увели Казахстан в отрыв, итальянцы вернуться в игру уже не смогли. В итоге счёт 5:2 — сильнее Казахстан.

Таким образом, казахстанцы набрали три очка и заняли седьмое место в группе чемпионата мира, а итальянцы на восьмом, они покидают элитный дивизион.