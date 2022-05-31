Казахстанцы могут отозвать доступ к цифровым документам с помощью приложения eGov mobile

Фото: АО "Национальные информационные технологии"

Пользователи eGov mobile смогут отозвать доступ к цифровым документам в приложениях банков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ").

В обновлениях приложения eGov mobile появилась функция отключения доступа к цифровым документам с помощью одного клика. Новые настройки позволяют казахстанцам отозвать доступ к цифровым документам и не использовать их в других приложениях, например, в приложениях банков (в которых ранее он давал согласие), и использовать их только в приложении eGov mobile.

В АО "Национальные информационные технологии" отметили, что обновления реализованы в рамках Послания главы государства по исключению бюрократии, и 100-процентному выводу госуслуг в смартфоны.

"После вывода сервиса "Цифровые документы" в популярные среди казахстанцев приложения банков нам начали поступать запросы об отзыве и отказе использования документов в других приложениях, кроме eGov mobile. Если пользователь ранее предоставлял доступ к своим цифровым документам в других приложениях и после передумал, теперь он может отозвать доступ посредством раздела "Настройки" в сервисе "Цифровые документы" в eGov mobile. Мы всегда стараемся учитывать запросы и мнения наших пользователей, чтобы получение госусуг и сервисов было удобнее и комфортнее", — отметил председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.

Для использования новых настроек в eGov mobile необходимо:

открыть "Цифровые документы";

выбрать "Настройки цифровых документов";

в разделе "Доступ к цифровым документам" нажать на "Отозвать доступ" из предоставленного списка;

подтвердить действие;

при успешном отзыве статус обновится на "Доступ отозван".

Однако нужно помнить, что список выйдет в том случае, если пользователь ранее давал согласие на использование своих данных в приложениях банков (Halyk Homebank и Kaspi.kz).

Помимо этого, чтобы возобновить использование, необходимо зайти в мобильные приложения банков, где есть доступ к цифровым документам, и подтвердить согласие.