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Казахстанцы проявляют высокий интерес к референдуму – глава Высшего избирательного совета Турции | BaigeNews.kz вчера, 16:58
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Казахстанцы проявляют высокий интерес к референдуму – глава Высшего избирательного совета Турции

Председатель Высшего избирательного совета Турции Мухаррем Аккая высказался о подготовке к проведению референдума по поправкам в Конституцию Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Два дня назад мы прилетели в Туркестан, посмотрели подготовку к референдуму, затем приехали в Нур-Султан и также ознакомились с ходом подготовительных работ. Мы убедились в высоком уровне подготовки к проведению референдума, проделано много системной работы. С утра мы посетили несколько участков для голосования, интерес к референдуму среди казахстанцев высокий. В целом референдум — это инструмент, который используется не так часто, но это прямой путь к демократическим начинаниям. Мы надеемся, что этот референдум станет важным моментом для демократического развития Казахстана", — сказал председатель Высшего избирательного совета Турции на пресс-конференции в Нур-Султане.
В столичном отеле Hilton Garden Inn работает информационный центр международных наблюдателей. Они ежечасно дают пресс-конференцию и делятся своими мнениями о ходе республиканского референдума.

Ранее иностранные журналисты поделились впечатлениями об атмосфере, царящей на участках для голосования на референдуме.

В Казахстане по состоянию на 16:00 по времени Нур-Султана проголосовали 7 127 366 избирателей, это 60,8 процента от числа включённых в списки для голосования.

В избирательные списки включены более 11,7 миллиона казахстанцев при населении республики свыше 19,1 миллиона человек.
#референдум #Турция #поправки в Конституцию
вчера, 16:58
494
Мади Нургалиев Журналист

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