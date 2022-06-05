Казахстанцы проявляют высокий интерес к референдуму – глава Высшего избирательного совета Турции

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"Два дня назад мы прилетели в Туркестан, посмотрели подготовку к референдуму, затем приехали в Нур-Султан и также ознакомились с ходом подготовительных работ. Мы убедились в высоком уровне подготовки к проведению референдума, проделано много системной работы. С утра мы посетили несколько участков для голосования, интерес к референдуму среди казахстанцев высокий. В целом референдум — это инструмент, который используется не так часто, но это прямой путь к демократическим начинаниям. Мы надеемся, что этот референдум станет важным моментом для демократического развития Казахстана", — сказал председатель Высшего избирательного совета Турции на пресс-конференции в Нур-Султане.В столичном отеле Hilton Garden Inn работает информационный центр международных наблюдателей. Они ежечасно дают пресс-конференцию и делятся своими мнениями о ходе республиканского референдума.
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