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Казахстанцев призвали быть терпимее к ограничениям при режиме ЧП | BaigeNews.kz 9 января, 13:17
10832

Казахстанцев призвали быть терпимее к ограничениям при режиме ЧП

Глава МВД РК Ерлан Тургумбаев попросил казахстанцев проявить терпение к вынужденным ограничениям в период режима ЧП в стране, передает BaigeNews.kz.

В своем обращении он призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористические операции, не поддаваться на провокации и сообщать в полицию о всех подозрительных фактах и лицах.

"Наряду с этим, предупреждаю граждан о недопустимости в такое сложное время распространения заведомо ложной информации. Необходимо доверять только официальным источникам государственных и правоохранительных органов. За такие деяния в условиях чрезвычайного положения в соответствии с пунктом 4 статьи 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. На каждый такой факт полиция будет реагировать принципиально", - сказал глава МВД.

Кроме этого, жителей Казахстана просят выполнять требование полицейских и военных об остановке автомашины и не приближаться к местам повышенной охраны без особой необходимости.
#режим ЧП в Казахстане #протесты в Казахстане
9 января, 13:17
10832
Журналист

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