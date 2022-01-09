Казахстанцев призвали быть терпимее к ограничениям при режиме ЧП

Глава МВД РК Ерлан Тургумбаев попросил казахстанцев проявить терпение к вынужденным ограничениям в период режима ЧП в стране, передает BaigeNews.kz
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В своем обращении он призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористические операции, не поддаваться на провокации и сообщать в полицию о всех подозрительных фактах и лицах.
"Наряду с этим, предупреждаю граждан о недопустимости в такое сложное время распространения заведомо ложной информации. Необходимо доверять только официальным источникам государственных и правоохранительных органов. За такие деяния в условиях чрезвычайного положения в соответствии с пунктом 4 статьи 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. На каждый такой факт полиция будет реагировать принципиально", - сказал глава МВД.
Кроме этого, жителей Казахстана просят выполнять требование полицейских и военных об остановке автомашины и не приближаться к местам повышенной охраны без особой необходимости.