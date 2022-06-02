Казахстанцев будут бесплатно консультировать по защите прав интеллектуальной собственности

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Закон направлен на совершенствование института патентных поверенных, представляющих интересы заявителей и правообладателей в уполномоченном органе, экспертной организации и судах. К тому юридические консультанты будут включены в систему оказания гарантированной государством юридической помощи. Благодаря этому у представителей уязвимых слоёв населения появится возможность получать юридическую помощь бесплатно."В законе предусмотрены меры усиления защиты прав интеллектуальной собственности и объектов промышленной собственности. Также национальное законодательство приводится в соответствие с положениями международных норм и практик в области защиты прав интеллектуальной собственности. Кроме того, закон направлен на расширение сферы получения гарантированной государством юридической помощи. Надеемся, что этот закон будет способствовать развитию рынка интеллектуальной собственности, обеспечению прав граждан страны", - отметил председатель сената Маулен Ашимбаев.
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