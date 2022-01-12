Казахстанцам старше 60 лет для ревакцинации будет доступна вакцина Pfizer - Минздрав

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На заседании Правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о вакцинации и ревакцинации населения, передает BaigeNews.kz.

Глава Минздрава заявила, что с учетом выявления омикрон-штамма введены и реализуются дополнительные меры профилактики. По ее словам, важно увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения.

"Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Так лицам старше 60 лет будет дополнительно для ревакцинации предложена вакцина "Комирнати" (Pfizer)", - заявила Ажар Гиният.

Она также отметила, что в республике темп вакцинации за последнюю неделю многократно снизился, и удельный вес привитых за 10 дней января по сравнению с декабрем увеличился лишь на 0,2 процента.