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  • Казахстанцам старше 60 лет для ревакцинации будет доступна вакцина Pfizer - Минздрав
Казахстанцам старше 60 лет для ревакцинации будет доступна вакцина Pfizer - Минздрав | BaigeNews.kz вчера, 10:20
906
Фото: trend.az

Казахстанцам старше 60 лет для ревакцинации будет доступна вакцина Pfizer - Минздрав

На заседании Правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о вакцинации и ревакцинации населения, передает BaigeNews.kz.

Глава Минздрава заявила, что с учетом выявления омикрон-штамма введены и реализуются дополнительные меры профилактики. По ее словам, важно увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения.

"Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Так лицам старше 60 лет будет дополнительно для ревакцинации предложена вакцина "Комирнати" (Pfizer)", - заявила Ажар Гиният.

Она также отметила, что в республике темп вакцинации за последнюю неделю многократно снизился, и удельный вес привитых за 10 дней января по сравнению с декабрем увеличился лишь на 0,2 процента.

"На сегодня первым компонентом привито более 9,4 миллиона чел, охват подлежащего взрослого населения составил 79,2 процента. Вторым компонентом привито более 8,7 миллиона человек с охватом 75,1 процента от подлежащего взрослого населения. От численности общего населения привито первым компонентом - 49,3 процента, вторым компонентом – 45,8 процента", - заключила Гиният.


#Pfizer #вакцинация #ревакцинация #коронавирус
вчера, 10:20
906
Дархан Нурумбетова Журналист

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