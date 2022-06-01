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Казахстанский лоукостер запускает авиарейсы в Ереван | BaigeNews.kz 1 июня, 11:30
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Фото: Makalu/Pixabay

Казахстанский лоукостер запускает авиарейсы в Ереван

Казахстанская авиакомпания Fly Arystan запускает авиарейсы в Ереван, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане и ослаблением карантинных ограничений в мир Комитет гражданской авиации МИИР РК продолжает работу по восстановлению и расширению маршрутной сети международных авиаперевозок.

Так, Fly Arystan планирует начать выполнение регулярных рейсов в Армению со 2 июня по маршруту Алматы — Ереван с частотой два рейса в неделю — понедельник и четверг. Стоимость билета начинается от 28 тысяч тенге в одну сторону.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа А320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
#Армения #авиаперевозки #туризм
1 июня, 11:30
1605
Журналист

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