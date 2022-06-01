Казахстанский лоукостер запускает авиарейсы в Ереван

Казахстанская авиакомпания Fly Arystan запускает авиарейсы в Ереван, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане и ослаблением карантинных ограничений в мир Комитет гражданской авиации МИИР РК продолжает работу по восстановлению и расширению маршрутной сети международных авиаперевозок.
Так, Fly Arystan планирует начать выполнение регулярных рейсов в Армению со 2 июня по маршруту Алматы — Ереван с частотой два рейса в неделю — понедельник и четверг. Стоимость билета начинается от 28 тысяч тенге в одну сторону.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа А320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.