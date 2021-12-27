Казахстанским госслужащим разрешат подрабатывать

Казахстанским госслужащим разрешать подрабатывать. Об этом сообщила председатель Агентства Казахстана по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает BaigeNews.kz
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На брифинге в СЦК у главы Агентства по делам госслужбы поинтересовались, могут ли госслужащие иметь дополнительный заработок.
"Сейчас такой нормы нет, но в будущем мы рассматриваем (введение нормы в законодательство — прим. ред.). Почему нельзя подрабатывать? Можно. Это не предпринимательство, а подработка, к примеру, таксистом работать в свободное от работы время, если понадобятся деньги для содержания семьи. Но эти нормы еще не приняты. А предпринимательством заниматься нельзя", — сказала Анар Жаилганова.