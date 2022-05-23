Казахстанских туристов незаконно задержали в Узбекистане

МВД и прокуратура Узбекистана начали проверку по факту неправомерного задержания в Самарканде четверых туристов, трое из которых приехали из Казахстана, передает BaigeNews.kz.

Об этом в Telegram сообщил официальный представитель МВД Узбекистана Шахрух Гиёсов.

"В ночь на 21 мая сотрудники патрульно-постовой службы УВД Самарканда в процессе проверки личности туристов на улице Мирзо Улугбека, грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств. По этому факту служба личной безопасности МВД совместно с органами прокуратуры проводит служебную проверку", – говорится в публикации Гиёсова.

По информации узбекского паблика в Instagram, туристы ждали такси у ночного клуба, когда к ним подошли двое полицейских и потребовали предъявить документы. После проверки документов от молодых людей потребовали проехать в отделение без объяснения причин.





Как утверждается, сотрудники правоохранительных органов мотивировали своё требование "комендантским часом", хотя такой режим в городе официально не устанавливался.

Через пару часов туристов отпустили.