Казахстанские учёные разработали экологически безопасную технологию получения марочного селена

Фото: пресс-служба МОН РК

Уникальный метод получения марочного селена разработали учёные Института металлургии и обогащения Satbayev University. Его отличает экологически безопасная технология очистки селена от примесей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство образования и науки РК.

Новшество разработала группа учёных под руководством доктора технических наук, профессора Багдаулета Кенжалиева. Проект реализован при поддержке комитета науки МОН РК.

Марочный селен используется в стекольной промышленности для покраски стёкол, радиоэлектронной промышленности — для производства полупроводников, в солнечной энергетике — для производства солнечных батарей, также селен необходим и в сталелитейном производстве.

"Мы с коллегами в результате многолетних исследований разработали вакуум-дистилляционный способ получения марочного селена на основе выпаривания. Марочный, то есть чистый, селен — это редкий материал, его трудно добывать и еще труднее очистить. Особенность нашей разработки в том, что она позволяет получить чистый селен с содержанием более 99,5 процентов основного компонента в одну стадию дешёвым безреагентным способом. Это значит, что стоимость чистого селена казахстанского производства будет значительно ниже стоимости зарубежной продукции. Технология доказала свою эффективность и апробирована на многих видах материалов, в том числе на техническом и черновом селене, производимом казахстанскими промышленными предприятиями "Казцинк", "Корпорация Казахмыс" и другими компаниями", — рассказал генеральный директор Института металлургии и обогащения Satbayev University, доктор технических наук, профессор Багдаулет Кенжалиев.

Изначально установку для проведения испытаний поставили в Институте металлургии и обогащения. Теперь же производство казахстанского марочного селена развернули в Балхаше на промышленных мощностях компании "Казахмыс Прогресс". Производство сопровождает команда ученых Satbayev University. Первая партия рафинированного металла уже получена.

Учёные отмечают, что новая технология поможет вывести производство селена на новый уровень. В результате Казахстан сможет производить марочный селен с низкой себестоимостью и обеспечить не только внутренний рынок, но и зарубежный.