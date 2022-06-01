Казахстанские учёные будут изучать в архивах Ватикана материалы о Золотой Орде

Учёные казахстанского Института Востоковедения намерен провести поиск в архивах Ватикана ранее неопубликованных источников о взаимоотношениях тюркского мира и Европы, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на МИД Казахстана.
Во второй день своего официального визита в Ватикан заместитель премьер-министра— министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди встретился с секретарём по отношениям с государствами Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
Во время переговоров главы двух внешнеполитических ведомств подписали совместное заявление министров иностранных дел по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Святым Престолом.
В рамках расширения договорно-правовой базы и углубления сотрудничества между двумя странами в сфере здравоохранения также было подписано соглашение о сотрудничестве между корпоративным фондом "University Medical Center" и педиатрическим госпиталем "Bambino Gesu".
"Для установления взаимодействия в научной и культурной областях между Институтом востоковедения имени Р.Б. Сулейменова при Министерстве образования и науки РК и Апостольским архивом Ватикана и Апостольской библиотекой Ватикана было подписано письмо о намерениях. Институт Востоковедения намерен провести поиск в архивах Ватикана ранее неопубликованных источников на латинском, раннегерманском и скандинавском языках о взаимоотношениях тюркского мира и Европы, а также изучить архивные материалы для воссоздания подлинной истории Золотой Орды", - говорится в сообщении МИД Казахстана.