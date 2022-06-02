Казахстанские стрелки завоевали бронзовую медаль на Кубке мира

Фото: olympic.kz

Два казахстанских стрелка завоевали бронзовую медаль на Кубке мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов стали третьими в финальном зачете смежного упражнения trap/mix по стендовой стрельбе. Ранее на Кубке мира бронзовой медалью отметился Ислам Усейнов.

С 27 мая по 8 июня в Баку (Азербайджан) команды Казахстана по пулевой и стендовой стрельбе принимают участие в рейтинговом Кубке мира. В соревнованиях принимают участие более 800 спортсменов из 65 стран мира.