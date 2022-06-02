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Казахстанские стрелки завоевали бронзовую медаль на Кубке мира | BaigeNews.kz 2 июня, 11:29
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Фото: olympic.kz

Казахстанские стрелки завоевали бронзовую медаль на Кубке мира

Два казахстанских стрелка завоевали бронзовую медаль на Кубке мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов стали третьими в финальном зачете смежного упражнения trap/mix по стендовой стрельбе. Ранее на Кубке мира бронзовой медалью отметился Ислам Усейнов.

С 27 мая по 8 июня в Баку (Азербайджан) команды Казахстана по пулевой и стендовой стрельбе принимают участие в рейтинговом Кубке мира. В соревнованиях принимают участие более 800 спортсменов из 65 стран мира.

#Стрельба #спорт #чемпионат мира
2 июня, 11:29
1179
Журналист

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