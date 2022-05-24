Казахстанские банки ожидают снижения спроса на автокредитование

Фото: Артём Чурсинов

Национальный банк провёл опрос 20 банков второго уровня по кредитованию за I квартал 2022 года. Результатами поделился директор департамента финансовой стабильности и исследований Нацбанка Казахстана Олжас Кубенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

В I квартале 2022 года спрос на кредиты со стороны бизнеса сократился, особенно - малого и среднего бизнеса. Также снизилась готовность банков кредитовать субъекты малого и среднего предпринимательства. В то же время в I квартале 2022 года спрос на розничные займы увеличился, несмотря на незначительное снижение в сегменте автокредитования.

"Во II квартале 2022 года банки ожидают снижения спроса по ипотечным и залоговым займам, а по беззалоговым – увеличения спроса. Также, несмотря на ожидание получения транша в рамках льготной программы, запускаемой во II квартале, банки ожидают уменьшения спроса по автокредитованию. Банки планируют ужесточить условия по всем сегментам розничного кредитования", - объяснил Олжас Кубенбаев.

Кроме того, в следующем квартале многие банки ожидают незначительного увеличения спроса на кредиты со стороны малого бизнеса. По среднему и крупному бизнесу индекс спроса в среднем сохранится на уровне I квартала. Также ожидается дальнейшее незначительное повышение ставок вознаграждения по кредитам бизнесу.