Казахстанские авиакомпании не включат в чёрный список Евросоюза

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Комитет по безопасности полётов Европейской комиссии решил не ограничивать казахстанским авиакомпаниям полеты в Европу и не включать Казахстан в чёрный список, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, решение принимали руководители авиационных властей 27 европейских государств.

"Они позитивно оценили сегодняшнюю ситуацию в сфере безопасности полетов в Казахстане и принимаемые нашим правительством меры за последние три года. Мы расцениваем это как большое достижение, так как для того, чтобы убедить европейцев, нам пришлось приложить титанические усилия", — сказал министр.

Глава МИИР напомнил, что Казахстан уже попадал в чёрный список, когда в 2009 году Международная организация гражданской авиации в ходе аудита выявила низкий показатель внедрения стандартов ИКАО — на уровне 47 процентов. Из-за этого Еврокомиссия запретила полеты всех казахстанских авиакомпаний в европейские страны. Исключение составила Air Astana, которую ограничили в возможностях расширения географии полетов и парка воздушных судов.

"Для выхода из этой ситуации потребовались целых семь лет. После снятия ограничений в 2016 году команда МИИР РК проделала огромную работу, чтобы ситуация больше не повторялась", — подчеркнул Каирбек Ускенбаев.

По его словам, ключевым решением стала кардинальная реформа, в рамках которой Казахстан перешёл на европейскую модель по управлению гражданской авиацией. В результате на основе сотрудничества с авиационной администрацией Великобритании (UKCAA) и по её подобию была создана Авиационная администрация Казахстана. Она с 2019 года осуществляет контрольно-надзорные функции в отрасли гражданской авиации. Такая модель управления применяется в развитых странах и признана ИКАО и EASA. Благодаря реформе Казахстан сумел в 2021 году встать на один уровень с Нидерландами, Бельгией, Португалией, Данией и Исландией по обеспечению безопасности полётов.

Вместе с тем из-за авиакатастрофы самолета "Бек Эйр", в конце 2021 года Еврокомиссия вновь выразила обеспокоенность ситуацией с безопасностью полетов в Казахстане.

"Чтобы оградить нашу авиацию от новых ограничений, мы подготовили план корректирующих действий, который был представлен Еврокомиссии. Дополнительно МИИР совместно с МИД и посольством Казахстана в Бельгии в режиме постоянного диалога доказывали комиссии состоятельность нашей авиации в части безопасности полетов", — рассказал глава МИИР.

Доводы Казахстана были приняты, подчеркнул министр. Комитет по безопасности полетов ЕС позитивно оценил корректирующие действия, что позволило избежать попадания казахстанских авиакомпаний в чёрный список.