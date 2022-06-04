Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева впервые вышла в финал ITF W60

В итальянском городе Брешиа на турнире с призовым фондом 60 тысяч долларов США казахстанка приятно удивила своих болельщиков, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу ФТК.
В дуэте с представительницей Латвии Дианой Марцинкевич в полуфинале они за час с небольшим разгромили Андреа Пришакарию (Румыния)/Камиллу Розателло (Италия) со счётом 6:2, 6:1.
3 июня в решающем матче Жибек и Диана сыграют с победительницами матча между Бранкаччио/Пигато - Санер/Тержийска.
"Для нашей теннисистки это первый финал в карьере на турнире такой категории", - отмечает федерация.