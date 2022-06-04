Казахстанская "GGG среди женщин" планирует первый бой после трёхлетней паузы

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Казахстанская девушка-боксёр Аида Сатыбалдинова (5-2-1, 5 КО) планирует провести свой первый с 2019 года бой 18 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz

Событие состоится в Коммерсе (штат Калифорния, США). Изначально соперницей казахстанки называлась американка Элизабет Туани (1-7, 0 КО), однако теперь BoxRec.com информирует, что Аида сразится с гаитянской боксершей Джайкой Павилус (3-5-1, 1 КО). Формат поединка − шесть раундов по две минуты.

Последний на сегодняшний день бой Сатыбалдиновой состоялся 27 июля 2019 года в Тихуане (Мексика), в нём она потерпела поражение решением большинства судей местной спортсменке Дайанне Гонсалес (6-5-1, 3 КО).

Напомним, Аида с 2017 года живет и тренируется в США. За силу удара её сравнивают со знаменитым соотечественником Геннадием Головкиным и называют "GGG среди женщин".