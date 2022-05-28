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Казахстанка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу | BaigeNews.kz 28 мая, 04:34
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Фото: facebook.com/cok.mangystau

Казахстанка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу

Спортсменка из Жанаозена Жадыра Бердымухамбетова взяла "золото" на чемпионате мира по жиму лежа (пауэрлифтингу) в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Участие в соревнованиях принимают представители 20 стран.

Жадыра отжала штангу весом 185 килограммов. Это лучший результат среди участников.

Другой спортсмен из Мангистауской области, Кайрат Ургешбаев, завоевал серебряную медаль первенства и выполнил норматив мастера спорта международного класса по классическому жиму лежа, подняв штангу весом 205 килограммов.

#спорт #чемпионат мира
28 мая, 04:34
3139
Журналист

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