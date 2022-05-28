Казахстанка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу

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Спортсменка из Жанаозена Жадыра Бердымухамбетова взяла "золото" на чемпионате мира по жиму лежа (пауэрлифтингу) в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Участие в соревнованиях принимают представители 20 стран.
Жадыра отжала штангу весом 185 килограммов. Это лучший результат среди участников.
Другой спортсмен из Мангистауской области, Кайрат Ургешбаев, завоевал серебряную медаль первенства и выполнил норматив мастера спорта международного класса по классическому жиму лежа, подняв штангу весом 205 килограммов.
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